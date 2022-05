Una settimana dopo quel gol in fuorigioco di Acerbi, decisivo per la sconfitta dello Spezia nell'ultima giornata di campionato, i tifosi bianconeri hanno esposto uno striscione prima dell'inizio della gara di oggi con l'Atalanta: "". Un messaggio ironico e polemico che fa riferimento a quell'episodio in cui l'arbitro non ha visto la posizione irregolare del difensore della Lazio dando per buono il gol.