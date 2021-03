Finito nel mirino di alcuni importanti club di Serie A dopo il quarto gol stagionale realizzato contro il Cagliari, Roberto Piccoli è uno dei giovani attaccanti al centro del mercato. Lo Spezia, che lo ha ingaggiato in prestito dall'Atalanta a inizio stagione, potrebbe chiederne il rinnovo della formula per un altro anno in caso di permanenza nella categoria.