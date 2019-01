La Juventus, freschissima vincitrice della Supercoppa italiana, vuole battere un colpo anche in questo mercato invernale. Dopo aver definito il colpo Ramsey per la prossima stagione (il gallese arriverà a parametro zero dall'Arsenal), Paratici si sta guardando intorno per il ruolo di esterno sinistro, un vice Alex Sandro. C'è Leonardo Spinazzola, è vero, ma l'entourage del giocatore spinge per una cessione in prestito che possa garantirgli maggior minutaggio.



COLLOQUIO CON IL CHELSEA - Il Bologna è il club maggiormente interessato all'ex Atalanta, ma la Juve non vuole cederlo se prima non ha in mano il sostituto. Come scrive Tuttosport, il nome più gettonato è quello di Emerson Palmieri del Chelsea: non preso in considerazione da Sarri, l'italobrasiliano è entrato nei discorsi che porteranno Higuain a indossare la maglia del Chelsea. Anche l'Atletico Madrid ci sta pensando, potenziale pericolo per i bianconeri, che però restano avanti. Con Paratici che pensava al classe '94 già quando vestiva la maglia della Roma.