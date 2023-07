Con due anticipi, in programma il prossimo 19 agosto (nello specifico Frosinone-Napoli ed Empoli- Verona),. Ma nella realtà il campionato di Serie A 2023/24 è già entrato nel cuore dei tanti appassionati di pallone, perché, ancor prima di scendere sul rettangolo di gioco, si torna a parlare, come da tradizione, di(sempre più colorate e in linea con le nuove tendenze del mercato sportswear) e diAnche quest’anno sono(così come era avvenuto nel 2022/23). Solo cinque di queste sono straniere (Nike, Adidas, Puma, Mizuno e Joma). Il record di partnership spetta al binomioL’azienda iberica, caratterizzata dalla maxi lettera “J”, firmerà le divise di Atalanta, Hellas Verona e Torino. Kappa, marchio del portfolio BasicNet, invece, si è legata a Empoli, Fiorentina e Genoa (tornata nel “salotto buono” del calcio italiano dopo un anno di purgatorio in B). Sul gradino più basso del podio troviamosponsor tecnico di Juventus e Roma (quest’ultima, fino ad un anno fa, sponsorizzata dagli americani di New Balance).Subito dietro(nel precedente campionato era il marchio leader con 4 club),(con due club a testa): la realtà emiliana veste Udinese e Bologna; la casa tedesca produce materiale per Sassuolo e Milan; l’azienda di Torre Annunziata lavora con Frosinone e Salernitana. Seguono 6 brand per altrettante società (rispettivamente una squadra a testa): i campioni d’Italia del Napoli con, il Cagliari con, il Monza con, il Lecce con la private label “” (casa di abbigliamento di proprietà del club salentino), la Lazio cone, infine, l’Inter conSotto il profilo economico,, partner tecnico della, è al primo posto (il sodalizio commerciale scadrà nella stagione 2027). In seconda posizione, che ha, di recente, deciso un prolungamento di 8 anni con l'(inclusa la parte premiale pagata attraverso i bonus) fino al giugno del 2031 (nella precedente stagione questo valore non superava i 13 milioni+bonus). Un legame molto stretto che va avanti da 25 anni (con 20 trofei sportivi vinti in Italia e all’estero). Sempre sulla stessa linea economica il partenariato tra, anch’esso prolungato di ulteriori 5 anni (fino alla stagione 2028). Il nuovo accordo presenta un(di cui circa 3 milioni per i naming rights di “Puma House of Football - Centro P. Vismara”, casa della Prima Squadra femminile e dell'intero settore giovanile rossonero). Fa da contraltare la scelta del(per il secondo anno consecutivo in Serie A) di investire su un, con una produzione dedicata di prodotti sia per la squadra, sia per i tanti tifosi salentini sparsi sul territorio di Lecce e provincia (il tutto attraverso il marchio “M908”, così da ricordare la data di nascita della società).