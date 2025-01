Simone Gervasio

Impallinato senza colpe da Pobega, evita il bis nella ripresa dello stesso centrocampista con una paratissima.Fatica in avvio contro Iling-Junior, nella ripresa prova il tiro da fuori ma Ravaglia sventaRoccioso dietro, Castro gli sbatte spesso addosso. Dà sicurezza.Fatica sulle palle inattive, meglio con la palla in gioco dove concede poco alle punte.Perde il duello di tutto motore con Ndoye, ha una buona palla nel primo tempo ma la spreca.Capitano decisamente nervoso: l’ex Lecce litiga con tutti, specie con il passare dei minuti e l’eliminazione che incombe.

Fatica contro il pressing rossoblù, a inizio ripresa Ndoye gli cade con il corpo sul ginocchio: infortunio che sembra grave, in bocca al lupo. (dal 5’ stIl 2007 spacca la partita, va via a tutti e imbecca Harder sul pari)Poco incisivo, raramente si accende (dal 42’ stGara anonima, non si vede mai e soffre tremendamente il pressing del Bologna (dal 17’ stOrigina l’azione del pari, la sua velocità fa male al Bologna)Altro trequartista titolare che punge poco o nulla.Proprio il sostituto di Gyokeres firma il gol del pari punendo la dormita di Casale con un bel taglio. Si era già fatto vedere nel primo tempo: il 2005 promette benissimo.

Gli manca Gyokeres, è vero, ma rischia a lungo di essere eliminato. Poi trova il pari-qualificazione e si accontenta ma di lavoro da fare ce n’è ancora tanto.Al debutto assoluto in Champions, sventa alcuni pericoli. Poi sull’1-1 forse manca un po’ di coraggio, prende anche un colpo sul naso da Harder.Quando attacca ara la fascia destra, facendo dimenticare anche un paio di errori in copertura (dal 1’ stDeve giocare a destra per preservare Holm, Simoes gli fa male e il gol nasce dalla sua parte)Centra subito la traversa, poi inzucca l’assist per Pobega. Un tempo senza concedere nulla (dal 1’ stPrende tunnel da Simoes sull’1-1, si arrangia come può)

Buon primo tempo, cala alla distanza e sull’1-1 la dormita sul taglio di Harder è letale.Attento dietro su Trincao, contrattacca meno del solito.Il dominatore della gara: gira al volo di testa, quasi di faccia, la spizzata di Beukema e fa 0-1 ritrovando il gol in Champions dopo due anni e mezzo. Poi Israel gli nega il bis e nella ripresa sfiora anche il gol dalla linea di fondo. Firma il primo gol in trasferta del Bologna in questa Champions (dal 30’ stSubito k.o. per un problema muscolare (dal 10’ ptEntra a freddo e picchia tutti, prima di dare ordine. E calcia il corner del pari)

Sarebbe da sette per le giocate, le ripartenze, le chiusure. Poi però è da cinque quando c’è da calciare a rete, vizio un po’ atavico. Contropiede non sfruttato nella ripresa.Ha la valigia in mano ma non gli interessa: serata da lottatore, fa bene le due fasi e si fa vedere anche al tiro.Prima mezz’ora furibonda, mette a ferro e fuoco la fascia sinistra. Poi cala un po’, ma è vivo eccome. (dal 34’ stCorre, lotta, spintona. Ma non punge.Altri applausi, Champions chiusa in crescita e con tanti rimpianti per il pessimo avvio. Mette paura allo Sporting, a lungo virtualmente eliminato, e gioca a lungo meglio dei portoghesi.