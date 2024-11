Sporting Lisbona-Manchester City: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

, che li vede in testa al campionato portoghese e reduci da sei vittorie consecutive tra tutte le competizioni.: contro il Tottenham in Coppa di Lega e contro il Bournemouth nell’ultimo turno di Premier League, venendo così scavalcati dal Liverpool di Arne Slot, vittorioso contro il Brighton.

Partita: Sporting Lisbona-Manchester CityData: martedì 5 novembreOrario: 21:00Canali TV: Sky Sport 256Streaming TV: Sky Go, Now TV: Israel; Diomande, Debast, Inacio; Quenda, Hjulmand, Bragança, Araujo; Trincao, Gyokeres, Pedro Goncalves. All. Amorim: Ortega; Lewis, Stones, Ake, Gvardiol; Kovacic, Gundogan; Foden, Bernardo Silva, Matheus Nunes; Haaland. All. Guardiola.– I padroni di casa si presenteranno all’impegno europeo con la rosa al completo mentre lato Manchester City è emergenza, dove ai già numerosi assenti – Rodri, D Bruyne, Walker, Doku, Bobb e Grealish - si sono aggiunti Akanji, Ruben Dias e Savinho, con anche un Gvardiol non nelle migliori condizioni. Sembra infatti che i Citizens scenderanno in campo con il 4-2-3-1 e non con il classico 4-3-3.

– La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport. Si vedrà sul canale Sky Sport 256.- Sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è l'app Sky Go per smartphone e tablet; l'alternativa è costituita da NOW Tv, servizio streaming live e on demand di Sky, per il quale è necessaria una sottoscrizione a parte.