Manchester United, Amorim sarà il nuovo allenatore: Sporting Lisbona informato della clausola, le cifre

Getty Images

Il suo profilo era nell’aria, come candidato numero uno per il post ten Hag – sollevato dall’incarico di manager del Manchester United nel corso della giornata di ieri, a seguito della sconfitta contro il West Ham e dell’attuale quattordicesimo posto in Premier League (i Red Devils si trovano a quota 11 punti in nove partite di campionato) -, ma oraCome riportato da Fabrizio Romano,La società portoghese ha già ricevuto la comunicazione formale della decisione da parte del board dei Red Devils e lo stesso Amorim ha già accettato la destinazione, sposando in pieno il progetto di far ripartire il Manchester United e farlo ritornare ai massimi livelli.

IL COMUNICATO DELLO SPORTING - Sporting CP che, nel mentre, ha già confermato la trattativa in essere: "SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (di seguito anche Sporting, SAD o Society) informa il mercato nei termini e ai fini dell'adempimento dell'obbligo di fornire informazioni derivante dalle disposizioni dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile: 1., e il Consiglio di Amministrazione di Sporting SAD ha fatto riferimento ai termini e alle condizioni previste dal contratto di lavoro in essere tra la Società e l'allenatore,; 2.". La società lusitana, intanto, promuoverà Joao Ferreira dalla squadra B al ruolo di Head Coach della formazione portoghese.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui

Nel frattempo,– ex assistente di ten Hag, nominato ad interim –, valida per il quarto turno di EFL Cup, in programma il 30 ottobre,. Secondo quanto riporta la stampa britannica, l'ex centravanti olandese lascerà Manchester una volta che il tecnico dello Sporting sarà ufficialmente annunciato. Corsa contro il tempo per i Red Devils per completare tutta la documentazione necessaria e avere Amorim in panchina, invece, per il big match del 3 novembre contro il Chelsea.