Sprazzi di vero Leao con il Portogallo: Ronaldo ringrazia. Due cavalcate irresistibili VIDEO

That Run from Rafael Leao, Milan player on international duty pic.twitter.com/QJqBmOJ4Hm — AC MILAN FANS NIGERIA (@acmfcn) October 12, 2024

nella sua versione migliore. Quella che i tifosi delvorrebbero vedere più spesso tra campionato e coppe, un giocatoreche mette a soqquadro le difese avversarie. E' quel che è stato il numero 10 rossonero, gara di Nations League- E' mancato davvero solo il gol all'ex Lille, ma a quello ci ha pensato il solito CR7: il secondo sigillo degli ospiti è un appoggio semplicissimo a porta vuota del bomber dell'Al-Nassr, ma la magia è avvenuta prima.

There is literally no other footballer who can do this, Leao is a cheatcode pic.twitter.com/yZPGgTgMds — P (@Pianist_fcb) October 12, 2024

- Ronaldo ha ringraziato Leao come se fosse stato un assist, che poteva essere effettivo nella ripresa, quando. CR7 anticipa sul primo palo e devia a rete, ma il portiere respinge.Ora non resta che riproporre lo stesso spartito anche in ambito domestico, per riportare quella frangia dell'opinione pubblica milanista dalla sua parte dopo due anni in cui, a detta dello stesso Leao, lo stato d'animo nei suoi confronti è cambiato in relazione alle aspettative e al cospicuo aumento di stipendio riconosciutogli col rinnovo di contratto.