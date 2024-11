Getty Images

Squalifica di 11 giornate per il fratello di Pisilli: "Espressioni minacciose ed offensive di natura discriminatoria"

Mattia Pisilli - fratello del centrocampista classe 2004 della Roma Niccolò - giocatore del Palocco, che partecipa al campionato di Promozione, è stato squalificato per undici giornate in seguito a un’espulsione ricevuta per somma di ammonizioni nella partita contro la Nuova Pescia Romana.



Il comunicato del Giudice Sportivo ha spiegato i motivi che hanno portato alla squalifica del giocatore classe 2002: “Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose ed offensive, di natura discriminatoria altresì per motivi di sesso. Ritardava l'uscita dal terreno di gioco”. L’arbitro della gara era il direttore Alessio Paci mentre gli assistenti erano Alessio Corsini e Valeria Nardozi.