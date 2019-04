La vita quotidiana della, al netto delle voci sulla possibile cessione, procede come sempre. E il club blucerchiato sta organizzando, assieme al, il futuro dello stadio Luigi Ferraris. Un argomento, questo, che tiene particolarmente occupato il consigliere delegato allo sport StefanoIn un'intervista a Telenord, Anzalone ha toccato numerosi temi partendo dal derby: “Lo spettacolo è stato stupendo, ha vinto la Sampdoria.perché, insomma, il Luigi Ferraris è uno stadio stupendo in cui ancora si riesce a vedere la partita e i giocatori nel modo migliore.”Marco Giampaolo comunque è felice per i miglioramenti al terreno di gioco: “I due club hanno, è logico che è sempre molto difficile mantenerlo su certi livelli. Avere due squadre che giocano significa avere un terreno sempre sotto stress, altre realtà hanno la fortuna di avere un unico club e quindi hanno tempo diversi giorni per far sì che il terreno possa recuperare".Il rinnovamento dello stadio però partirà subito, a fine stagione: “I due club voglionocon alcuni investimenti importanti soprattutto sulla tribuna, negli spogliatoi e nei servizi igienici. È logico che sono lavori che non si concluderanno quest’anno ma che verranno calendarizzati nei prossimi 3-4 anni soprattutto per non interferire con il calendario.”