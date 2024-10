Stadio Ferraris, la Sampdoria vuole sempre garanzie dal Genoa. Altrimenti ecco l'offerta in autonomia

Getty Images

La notizia dell'offerta presentata in autonomia dalal sindaco Bucci per l'acquisto del Ferraris non ha minimamente intaccato la posizione della, che resta ferma nelle sue convinzioni: per portare a termine la questione stadio, occorrono delle garanzie economico-finanziarie da parte del Genoa. Il club blucerchiato ha semplicemente preso atto della proposta dei rossoblù, che peraltro parrebbeLa Samp rimane salda sulla posizione di qualche giorno fa:(l'importo non trova riscontri ufficiali)rivolta al sindaco Bucci per certificare l'impegno di entrambe le società. Tale cifra andrebbe versata entro fine novembre, ed è su questo aspetto che si è incagliata la vicenda. I 'cugini' rossoblù infatti non ritengono di dover fornire tale importo,redatto qualche tempo fa. Quest'ultimo, giova ricordarlo, non ha alcun valore vincolante. Si tratta semplicemente di un documento, generalmente redatto dall’investitore, attraverso il quale si esprime un interesse a investire e i principali termini economici e contrattuali che regoleranno il possibile investimento. Il term sheet non ha valore di contratto, bensì di accordo preliminare.

La Samp vuole portare avanti l'operazione Ferraris, ed è disposta a fornire le garanzie richieste a sua volta al Genoa. Ieri è stata giornata di confronti tra Milano e Genova, chiamate che hanno coinvolto i vertici operativi societari, a partire dal presidente Manfredi e dall'amministratore delegato Fiorella. Sono stati contattati anche gli investitori del club, ed è stata, per cui ballano 100 milioni tra ristrutturazione e acquisto.La risposta doriana all'iniziativa del Genoa a questo punto potrebbe essere quella di presentare a sua volta, magari già nelle prossime ore. Il primo cittadino, ovviamente, molto difficilmente potrà vendere il Ferraris soltanto a un soggetto, sia esso il Genoa o la Samp. Lo sanno bene entrambe le parti, compresa quella rossoblù che ha formulato l'offerta. Le soluzioni attualmente sono soltanto due: o le squadre trovano l'accordo, o si andrà a gara, aprendo ad un soggetto terzo.