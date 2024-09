Stadio Flaminio, Onorato (Assessore allo Sport): "Per la Lazio, che io sappia, non ci sono piani B"

AFP via Getty Images

In casacontinua a tener banco la questioneDi questo argomento, diventato molto caldo nei mesi scorsi, conche ha in programma di presentare il progetto ufficiale al comune nelle prossime settimane, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Laziale, l'Assessore allo Sport, al Turismo e ai Grandi Eventi,"C'è un imprenditore che ha un progetto per la riqualificazione del Flaminio, che verrà giudicato e analizzato dagli uffici competenti in maniera oggettiva. La Lazio intende ristrutturare il Flaminio e renderlo polifunzionale.Se nei prossimi giorni concretizzerà la sua volontà e presenterà ufficialmente il progetto, questo presuppone che si apra una conferenza dei servizi e inizi un iter precis. Se ne possono anche aprire due parallele.. Se Lazio e Roma dovessero fare gli stadi significherebbe avere un valore aggiunto per la città, oltre che una crescita patrimoniale per i club e noi come Comune abbiamo detto più volte che siamo aperti a semplificare la vita a chi vuole investire, quindi l'alibi della lentezza non esiste più.Il presidente Lotito aveva indicato i primi di ottobre per questo passo. Vediamo cosa farà. Come Assessore ai Grandi Eventi posso dire che il mio primo obiettivo è rimettere il Flaminio in funzione, perché è una vergogna la situazione in cui versa attualmente. Vediamo quale sarà il progetto migliore".

"Ad oggi non si stanno valutando altre opzioni. Il Comune è pronto a far fare a Lazio e Roma gli stadi là dove le norme lo permettono. Il Flaminio si deve riaprire, non ci sono alternative. Ad oggi l'unico progetto presentato è quello della Roma Nuoto, tra l'altro anche molto valido. Se la Lazio presenterà il suo ai primi di ottobre lo valuteremo con rapidità e puntualità. Se invece non lo faranno sarà una loro legittima scelta. Che io sappia, peròPoi sta agli imprenditori valutare".