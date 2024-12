Stadio Flaminio, parla l'architetto Pierluigi Nervi: "Il progetto della Lazio renderà più vivibile il quartiere"

AFP via Getty Images

Uno stadio per la Città e non solo per la. Questo dovrà essere il nuovo, stando al progetto presentato ieri in Campidoglio dal presidente biancoceleste,. Alla realizzazione delle 200 pagine di studio di pre-fattibilità, ora sulla scrivania del Sindaco di Roma, ha partecipato attivamente anche l'architetto, uno degli eredi del progettista originario dell'opera La sua famiglia, tramite la Fondazione creata appositamente, tutela il patrimonio architettonico dello Stadio Flaminio e per questo è stato coinvolto nella progettazione di questa opera di ristrutturazione dell'impianto, in stato di abbandono da anni.

Oggi l'architetto è stato intervistato da Radio Laziale e ha spiegato alcuni dettagli del progetto della Lazio: "e avrà anche una funzione di protezione. Ci sono comunque diversi oggetti ancora in fase di studio, il primo dei quali riguarda il riutilizzo del vecchio ponte Bailey (una struttura risalente agli anni '60 e oggi totalmente rimossa, tranne che per due piloni ancora presenti sul fiume Tevere, ndr) per una nuova corsia di afflusso dai parcheggi allo stadio. Questo garantirebbe un ulteriore arteria di collegamento che non andrebbe ad appesantire quelle attualmente esistenti.e seguire quel concetto di innovazione che in Europa va per la maggiore. È giusto rinnovarsi e innovare".