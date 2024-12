Lazio, Lotito: "Vogliamo uno stadio Flaminio da 50.000 posti: progetto da 400 milioni"

GETTY

Laè uno degli obiettivi di. Il presidente dellaha incontrato il sindaco di Roma Gualtieri proprio per parlare dell’impianto capitolino. Un impianto che sarà non solo dei biancocelesti, ma che dovrà essere a disposizione deLla città: “C’è collaborazione. Il nostro progetto è stato apprezzato: non vogliamo che sia solo uno stadio della Lazio,che verrà utilizzato dalla nostra squadra.

Alla stampa il presidente non si sbilancia sulla data,“Vogliamo accorciare i tempi:e, in più, stiamo costruendo l’Accademy a Formello”.Parcheggi, trasporti ZTL tra gli argomenti trattati: Vogliamo chiudere in ZTL la zona durante gli eventi sportivi. Sarà una cattedrale del calcio.e chi avrà il biglietto avrà anche il parcheggio. Sarà una zona pianeggiante e si potrà raggiungere anche con la bici. La cosa è stata pensata e costruita da specialisti. Il Flaminio dovrà diventare un punto di riferimento. Quando verrà depositato? C’è un iter burocratico da svolgere, abbiamo predisposto tutto e chiaramente si andrà avanti per step. Presenteremo l'istanza ufficiale che abbiamo già preparato e abbiamo già firmata. Siamo dalla parte dell'amministrazione, non siamo una controparte. Vogliamo ristrutturare uno stadio che comunque è della città.