Un altro Stankovic a Genova, sponda Sampdoria: dopo l'esperienza di papà Dejan in panchina, è tutto fatto per il passaggio del portiere Filip in prestito previo rinnovo di contratto con l'Inter definito nel pomeriggio odierno. All'uscita dalla sede nerazzurra, Stankovic Jr ha dichiarato di essere felice della preseason disputata agli ordini di Inzaghi e altrettanto della sua prossima avventura, rimandando a più avanti i discorsi per un futuro ancora a Milano.