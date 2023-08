Oggi è la giornata di Emil Audero all'Inter. Il portiere della Sampdoria a breve dovrebbe firmare il suo contratto con i nerazzurri, per accasarsi a Milano. Lo ha confermato anche il suo procuratore Tullio Tinti, che ha parlato anche della formula di trasferimento del numero uno doriano:



"Domani (oggi) ci sono le firme, aspettiamo. Audero in questi anni ha dimostrato di essere un portiere di livello, è uscito giovanissimo dalla Juventus e dopo un’annata incredibile al Venezia ha fatto sempre il titolare alla Sampdoria. È equilibrato ed intelligente, conosce il suo ruolo. Ma è anche ambizioso e sa che in una squadra importante come l’Inter può ritagliarsi il proprio spazio. L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in base a determinate condizioni".