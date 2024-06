Stati Uniti-Bolivia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Partita : Stati Uniti-Bolivia

Data : 24/06/2024

Orario : 00.00

Canale Tv : Sportitalia

Streaming: Sportitalia, Mola Tv

Tocca ai padroni di casa: glidanno il via alla lorocontro i sudamericani della, assai temibili in altura ma sfavoriti nel contesto nordamericano. Ad Arlington comincia quindi il gruppo C, che comprende anche Uruguay e Panama, impegnate successivamente.La Copa America 2024 è visibile in Italia sia in chiaro che in streaming via abbonamento. Sarà Sportitalia a trasmettere tutte le partite del torneo continentale sul canale 60 del digitale terrestre. Mentre chi ha il decoder Sky potrà vedere l’emittente che trasmetterà il big match della Copa America sintonizzandosi semplicemente sul 5060. Sportitalia è visibile anche in streaming accedendo al sito ufficiale del canale o scaricando l’app ufficiale. Inoltre, gli abbonati di Mola Tv possono godersi lo spettacolo della Copa America, visto che la piattaforma streaming, confermandosi la casa del calcio sudamericano, si è aggiudicata la trasmissione di 23 partite sulle 32 del torneo.

: Turner; Scally, Carter-Vickers, Ream, A. Robinson; McKennie, Adams, Reyna; Weah, Balogun, Pulisic. Ct: Berhalter.: Viscarra; Medina, Jusino, Sagredo, Suarez; Cuellar, Villamil, Cespedes, Vaca, Fernandez; Algaranaz. Ct: Zago.