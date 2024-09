Stramaccioni da Dazn alla Rai... in prestito per l'Italia

Se la Roma ha preso Hummels, c'è un'altra "squadra" che ha messo a segno un colpo di mercato. Si tratta... della Rai, che in occasione delle partite dell'Italia ha deciso di affidare l'analisi in studio ad Andrea Stramaccioni. E' arrivata oggi l’ufficialità che porta l’ex allenatore di - tra le altre - Inter e Udinese, e oggi talent di punta di DAZN, a volare a Parigi con la squadra di RaiSport per seguire la Nazionale di Spalletti. La Rai, che l'ha fortemente voluto dopo il successo nel Mondiale in Qatar e nel recente Europeo in Germania, chiude con lui un accordo per le gare internazionali degli Azzurri fino al prossimo Mondiale del 2026.

- Decisivo a tal fine l’accordo raggiunto fra DAZN e la Tv di Stato con. L’apprezzato commentatore, quindi, per queste stagioni si sdoppierà tra Dazn, dove continuerà ad analizzare e commentare la Serie A con Diletta Leotta & co., e la Rai, con la quale seguirà la nazionale di Luciano Spalletti sulle reti Rai.