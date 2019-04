Laprende le distanze dai comportamenti di alcuni suoi ultras, che nelle ore precedenti alla sfida di Coppa Italia con il Milan hanno prima esposto uno striscione in onore di Mussolini vicino a piazzale Loreto e poi intonato cori a sfondo razzista contro Bakayoko, prima e durante il match . La società biancoceleste spiega in un comunicato: "​La S.S. Lazio prende nettamente le distanze da comportamenti e manifestazioni che non rispondono in alcun modo ai valori dello sport sostenuti e promossi dalla società da 119 anni. E respinge e contesta la tendenza semplicistica di alcuni media a considerare l’intera tifoseria laziale corresponsabile di atti compiuti da pochi ed isolati elementi per motivazioni estranee ad ogni forma di passione sportiva. La società si è sempre battuta per il rispetto della legalità e della correttezza dei comportamenti".