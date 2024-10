Strootman si ritira: "Grazie calcio"

Getty Images

ha detto stop. Il centrocampista olandese ha deciso di ritirarsi dopo aver preso del tempo per riflettere: rimasto svincolato da maggio scorso quando era scaduto il suo contratto con il Genoa, a 34 anni ha annunciato la fine della sua carriera: "La carriera finisce. Grazie calcio!", ha scritto sul suo profilo Instagram citando tutte le squadre nelle quali ha giocato.- Tra le persone che hanno commentato sotto la foto ci sono anche tanti ex compagni: da Florenzi a Dzeko, che hanno giocato con Strootman nella Roma e hanno risposto alla notizia con emoticon di cuori rossi.

- Strootman arriva in Italia. In giallorosso gioca cinque stagioni con la maglia numero 6 sulle spalle, aveva fatto espressamente questa richiesta e la società l'ha accontentato nonostante avessero deciso di ritirare quel numero in onore di Aldair. Dopo una parentesi di due anni e mezzo al Marsiglia torna in Italia e gioca con Genoa e Cagliari, scendendo anche in Serie B prima di riconquistare la A e annunciare il ritiro.