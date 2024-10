Roma-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Sale l’attesa per il big match dell’ottava giornata di Serie A tra. Si riparte col botto dopo la sosta per le nazionali. I giallorossi sono ancora imbattuti con Juric in panchina, ma vengono dal pari col Monza ricco di polemiche per il rigore non concesso negli ultimi minuti per un fallo su Baldanzi. I nerazzurri, invece, nell’ultimo match hanno battuto il Torino 3-2 grazie ad una tripletta di Thuram.: Roma-Inter: domenica 20 ottobre 2024: 20.45: Dazn: Dazn

: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Angeliño; Dybala, Pellegrini; Dovbyk.. Juric.: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Thuram.. Inzaghi.LE ULTIME DAI CAMPI - Ivan Juric recupera Paulo Dybala. L’argentino si è messo alle spalle il problema al flessore e partirà dal 1’. Nessun problema per Dovbyk: la leggera infiammazione al ginocchio non preoccupa. Verso il forfait El Shaarawy. L’Inter perde Zielinski per un’elongazione ai flessori. Recupera Barella che aveva saltato la Nazionale per un problema fisico.

La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, mentre come seconda voce ci sarà Massimo Ambrosini.