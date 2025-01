Sudamericano Under 20, l'Argentina umilia il Brasile: finisce 6-0. Non solo Echeverri, i talenti da seguire

AFP via Getty Images

È iniziato con un risultato storico il Campionato Sudamericano Under 20: l’Argentina di Echeverri e del ct Diego Placente (ex, tra le altre, del Bayer Leverkusen), alla prima giornata ha battuto per 6-0 il Brasile. Un punteggio tennistico, la vittoria più larga in questo torneo del 6-0 della Colombia sulla Bolivia nel 2013.

LA PARTITA - Un 6-0 che ha visto protagonisti il talento classe 2006 Claudio Echeverri, che il Manchester City ha comprato per 25 milioni dall River Plate, autore di una doppietta. A sbloccare la partita è stato, però, Ian Subiabre, ala destra classe 2007 del River Plate, al sesto minuto. Due minuti dopo è arrivato il gol di Echeverri, con l’autogol di Igor Serrote all’undicesimo che ha chiuso, dopo neanche dieci minuti, la partita. A inizio ripresa uno-due tra il 52’ e il 54’ di Agustin Ruberto e di Echeverri, con il 6-0 finale firmato dal classe 2005 dell’Indipendente Santiago Hidalgo.

#ConmebolSub20



@Argentina 6 (Subiabre, Echeverri x2, Ruberto x2 y Santiago Hidalgo) #Brasil 0



¡Final del partido con goleada Albiceleste!



El Seleccionado Nacional jugará el próximo domingo ante #Colombia pic.twitter.com/yMbLYZOJHF — Selección Argentina (@Argentina) January 25, 2025

GLI ARGENTINI DA SEGUIRE - Il Sudamericano Under 20 è l’occasione per osservare da vicino i talenti emergenti. Oltre a Echeverri, già al Manchester City, nell’Argentina c’è anche Franco Mastantuono, classe 2007 sempre del River Plate, subentrato proprio a Echeverri e obiettivo di Inter, Milan, Napoli e Real Madrid. Ha una clausola rescissoria che può arrivare fino a 50 milioni (LEGGI QUI). Da mettere in evidenza, nella Seleccion Santino Andino, attaccante classe 2005 del Godoy Cruz, a un passo dall’Inter. Attenzione anche a Ian Subiabre, assistito da Claudio Caniggia, per cui la scorsa estate si erano già informate Manchester City, Chelsea e Paris Saint-Germain.

UN PO' DI LAZIO NEL BRASILE - Il Brasile, che ha subito una sconfitta molto pesante, può contare comunque sul talento di Deivid Washington, attaccante del 2005 con già tre presenze nel Chelsea, su Pedro, classe 2006 dello Zenit, e su una conoscenza del nostro calcio: il difensore Filipe Bordon, 2005 della Primavera della Lazio.