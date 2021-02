Il patron dell'Inter e numero 1 del gruppo Suning, Zhang Jindong, ha mandato in occasione della "Festa di Primavera" un messaggio a tutti i suoi dipendenti riportato da FcInterNews.



NULLA È IMPOSSIBILE - "Non c'è niente di impossibile al mondo. Abbiamo ancora debolezze in termini di servizi, e questo è uno stato normale, perché la società continua a svilupparsi e progredire, i consumi continuano a migliorare e le esigenze continuano a cambiare. Possiamo solo continuare a migliorare le nostre capacità aziendali e la qualità del servizio con spirito di altruismo e maestria, e sforzarci di fare bene in questa proposta nel lungo termine".



OBIETTIVI DI SUNING - "Dobbiamo concentrarci sulla vendita al dettaglio e sui buoni servizi, consolidare le capacità di base e raggiungere uno sviluppo di alta qualità. Vogliamo diventare il portavoce della qualità del servizio del settore e diventare i più affidabili per i consumatori. Auguro a tutti di avere una vita migliore".