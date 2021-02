Fuori dalla Champions, senza nemmeno la consolazione di scivolare in Europa League come l’anno scorso, e da martedì sera fuori anche dalla coppa Italia.. Ancora tre mesi e poi sapremo la verità, perché in una corsa a tappe come il campionato è (quasi) impossibile contestare il verdetto finale.Ma al di là di quello che succederà in campo,, nel suo ruolo di amministratore delegato e primo interlocutore della famiglia Zhang, proprietaria del gruppo Suning e quindi dell’Inter, fa bene a ripetere che le vicende societarie non condizionano il rendimento della squadra.sui risultati del presente e ancora di più su quelli del futuro.A prescindere dal piazzamento finale dell’Inter in campionato,per rilanciarla a tutti i livelli, soprattutto europei. E allora, visto che il gruppo Suning è intenzionato a cedere il pacchetto di maggioranza del club, o almeno una parte delle quote, non per mancanza di interesse ma per il divieto del governo cinese di esportare altri capitali all’estero,non oltre la fine di maggio, quando si concluderà il campionato e si dovrà pensare alla campagna acquisti.e tecnici e non a caso Marotta e Conte sono arrivati quando il gruppo Suning è diventato proprietario del club, dopo la gestione di Thohir. Cambiare dirigenti e staff tecnico a stagione iniziata sarebbe rischiosissimo,, visto che il futuro di Conte è sempre più incerto, non sarà facile se mancherà il tempo necessario per scegliere il sostituto ideale.se non si vogliono confermare quelli attuali, non sarebbe semplice. E nel caso dell’Inter, che comunque è arrivata seconda la stagione scorsa sia in campionato sia in Europa League,Per rendere l’idea di quanto siano delicati i cambiamenti ai vertici dei club, ricordiamo il caso clamoroso dell’arrivo di. La trattativa, avviata a fine dicembre 1985, fu conclusa ufficialmente il 20 febbraio 1986, vinto, per entrare in coppa Uefa. Nonostante la passione e il grande impegno finanziario di Berlusconi, il Milan nel primo campionato intero sotto la sua gestione finì però soltanto al quinto posto.E per rimanere all’Inter, passata da Thohir a Zhang,vinta contro il Palermo.Ecco perché, non più di passaggio, possibilmente il più presto possibile. Tanto meglio se prima del sospirato scudetto, perché poi ci sarebbe più tempo ricostruire una grande Inter. In campo e in società.