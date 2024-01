Supercoppa di Spagna: ecco dove vedere semifinali e finali

Grande esclusiva di Telelombardia: in chiaro in tv le semifinali di Supercoppa di Spagna. Mercoledì 10 gennaio dalle 19 Real Madrid-Atletico Madrid, giovedì dalle 19 Barcellona-Osasuna. La finale, sempre in chiaro su Telelombardia, domenica 14 gennaio alle 20