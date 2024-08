Supercoppa europea, Real Madrid-Atalanta: formazioni, dove vederla in tv e streaming

(mercoledì 14 agosto con calcio d'inizio alle ore 21:00) è una gara valevole per la, che mette di fronte i campioni di Champions ed Europa League. Si gioca allo Stadion Narodowy di Varsavia in Polonia. Arbitra lo svizzero Sandro Scharer, assistito dai connazionali Stephane De Almeida e Jonas Erni con l'ucraino Mykola Balakin quarto uomo e il tedesco Bastian Dankert al Var.Partita: Real Madrid-Atalanta.Data: mercoledì 14 agosto 2024.Orario: calcio d'inizio alle ore 21:00.

Canale TV: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).Streaming: Sky Go, NOW.- Real Madrid-Atalanta viene trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) oltre che in streaming su Sky Go e su NOW.- Ancelotti è orientato a far partire dalla panchina il nuovo grande acquistoal centro dell'attacco.

(4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric, Valverde, Bellingham; Rodrygo, Vinícius. All. Ancelotti.(3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini