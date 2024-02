Svilar o Rui Patricio? Chi è il portiere titolare nella Roma

Con l’arrivo di Daniele De Rossi sono cambiate le gerarchie tra i pali della Roma, almeno per le prime partite. Il nuovo allenatore giallorosso ha messo in panchina Rui Patricio dando fiducia al ‘99 Mile Svilar, che con Mourinho aveva giocato in Europa League, in Coppa Italia con la Cremonese e la gara di campionato col Milan. De Rossi ha confermato Rui Patricio nelle prime quattro gare della sua gestione con Verona, Salernitana, Cagliari e Inter, poi lo switch e la scelta di puntare su Svilar.



SVILAR TITOLARE NELLA ROMA - Probabilmente sarà così anche per i prossimi mesi, come lo stesso allenatore ha spiegato dopo la vittoria contro il Frosinone, nella quale, tra l’altro, Svilar fa una gran parata sullo 0-0 evitando che i giallorossi andassero sotto. “È un portiere che merita fiducia - ha sentenziato l’allenatore - e gliela darò anche se dovesse sbagliare. È un patrimonio di questo club”.



L’INCROCIO CON MOURINHO - E pensare che quella di prendere Svilar era stata una richiesta di Mourinho. L’allenatore portoghese era rimasto colpito dal portiere belga dopo un Manchester United-Benfica nel quel aveva fatto una grande prestazione, quel giorno gli fece i complimenti e qualche anno dopo non si fece sfuggire l’occasione di prenderlo a zero dal Benfica per fine contratto. Con Mou Svilar ha sempre trovato poco spazio, ora si è preso la porta della Roma ed è in rampa di lancio.