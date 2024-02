Quanto vale Svilar per la Roma

Tra i meriti Di Daniele De Rossi che ha dato una scossa alla Roma dopo un inizio di stagione in salita con Josè Mourinho, c’è quello di aver lanciatoche i giallorossi avevano preso nell’estate 2022 a zero dopo la fine del contratto con il Benfica.- Nelle ultime partite Svilar ha ribaltato le gerarchie della porta giallorossa: Rui Patricio - in scadenza di contratto a giugno - è finito in panchina e il serbo è diventato titolare e subito protagonista:. La società punta forte su Svilar e non intende neanche prendere in considerazione una cessione in estate, Svilar oggi ha una valutazione di circa 10 milioni di euro che però potrebbe aumentare se il portiere dovesse continuare con queste prestazioni.- E pensare che Mile alla Roma l’ha voluto Josè Mourinho.. Cinque anni dopo, quando c’è stata la possibilità di prenderlo, Mou ha chiesto alla dirigenza di fare un tentativo e Pinto ha affondato il colpo. Arrivato a Roma ha fatto il vice di Rui Patricio giocando qualche partita qua e là, ora De Rossi sta ribaltando le gerarchie. E Svilar si sta prendendo il posto da titolare.