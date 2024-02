Quanto guadagna Svilar nella Roma

sta ribaltando le gerarchie. Il portiere serbo della Roma era arrivato in giallorosso come vice di Rui Patricio, ma con De Rossi al posto di Mourinho si sta conquistando il posto da titolare partita dopo partita.: nella vittoria contro il Frosinone è stato fondamentale con una parata decisiva sullo 0-0, nella gara di ritorno dei sedicesimi di Europa League ha eliminato il Feyenoord e trascinato la Roma agli ottavi parando due rigori nella lotteria dei penalty.- La Roma punta forte sul ragazzo, preso nell’estate 2022 a parametro zero dopo la scadenza del contratto col Benfica. Un’occasione che i giallorossi non si sono lasciati sfuggire, e ora si tengono stretto. Non è escluso, però, che a fine stagione le parti si possano sedere a tavolino per trattare un prolungamento con aumento dello stipendio.- Rui Patricio che fino a qualche partita fa era il primo portiere della Roma guadagna 3 milioni,. Il portoghese non vuole rimanere a fare il secondo, se dovesse lasciare i giallorossi in estate la società valuterà se prendere un nuovo portiere titolare o puntare su Svilar affiancandogli un vice.