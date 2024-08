Quando finisce il mercato in Arabia? Grossa differenza con l'Europa, minaccia per i club

35 minuti fa



Manca sempre meno alla fine del calciomercato. Il sipario sulla sessione estiva calerà a campionato già iniziato, venerdì 30 agosto, ultimo giorno per acquisti e cessioni in Serie A, B ma anche all'estero.



LE DATE - La maggior parte dei campionati europei ha infatti aperto le trattative il 1° luglio e le chiuderà il 30 agosto, leggermente in anticipo rispetto agli anni passati, quando si è arrivato anche al 31 agosto o al primo di settembre.



L'ECCEZIONE - I campionati più importanti dunque si sono uniformati. Chi non l'ha fatto è invece la Saudi Pro League, il campionato arabo. Seppur molto meno trafficata rispetto a 12 mesi fa, la strada che porta un giocatore dall'Europa all'Arabia Saudita potrà essere percorsa fino al 6 ottobre. Il mercato infatti chiude a quelle latitudine più di un mese dopo: un'opportunità e una minaccia per i nostri club. Alcuni scontenti (Osimhen su tutti) potrebbero infatti dirigersi lì una volta appurato che non ci sono grandi offerte per loro nelle migliori leghe. Ma con un mese abbondante in più anche altri giocatori blindati potrebbero ricevere nuove lusinghe e scombussolare i piani delle squadre già costituite.