La finestra di trasferimenti estiva è finita da un pezzo, quella invernale non aprirà prima di due mesi. Eppure ci sono ancora diversi giocatori di alto profilo disponibili a firmare subito per un nuovo club e per di più gratuitamente. Sono ovviamente gli svincolati. Calciatori spesso dal passato importante, rimasti senza contratto e quindi prelevabili senza pagarne il cartellino.La piattaforma specializzata in valutazione di calciatori, TransferRoom, ha stilato la lista dei migliori giocatori attualmente privi di contratto comprendendo diversi profili di assoluto livello.Tra questi spiccaex portiere del Manchester United e della nazionale spagnola, rimasto a spasso dopo la fine della lunga avventura con i Red Devils. Maglia vestita in passato anche da, 31enne centrocampista offensivo anch'egli rimasto senza contratto a fine giugno.Nell'elenco figurano poi anche alcune vecchie conoscenze del nostro calcio, come, ala brasiliana con un passato al Bayern Monaco e alla Juventus,, mediano francese transitato fugacemente dall'Inter nel 2015,, centrale difensivo, campione del mondo con la Germania nel 2014 ed ex di Arsenal, Valencia e Sampdoria, egià visto all'opera con le maglie di Fiorentina, Torino ed Empoli.Accanto a loro anche due ragazzi con un buon trascorso internazionale comeesterno d’attacco vice-campione del mondo con l’Olanda, tesserato in passato da Liverpool e Ajax, e, centrocampista ex di Bayern e Marsiglia.Le valutazioni dei calciatori svincolati vengono effettuate attraverso il cosiddettoPer calcolarlo ci si basa sulle capacità di gioco dell'atleta in questione, sul paragone con i trasferimenti di giocatori simili e sull'uso di dati esclusivi.Secondo questi parametri il valore potenziale di De Gea sarebbe di 31 milioni di euro.