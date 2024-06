Svizzera, il ct Yakin: "Noi preoccupati dell'Italia? Semmai il contrario"

Getty Images

ha tra le mani una: i tre del Bologna, un Xhaka al top, un reparto difensivo solido e un impianto di gioco ben rodato, come il classico orologio. Per questo, alla tv elvetica Srf, il ct si è mostrato confidente nel passaggio del turno contro l'Italia agli ottavi di finale."Ce la giochiamo. Non possiamo dire che siamo favoriti, perché affrontiamo l'Italia, ma il pareggio contro la Germania ci ha dato grande fiducia e non ci possiamo nascondere". In effetti i tedeschi hanno riacciuffato il primo posto nel girone solo grazie al fiuto del gol di Fullkrug nel finale.

"Abbiamo seguito attentamente la partita dell'Italia analizzandone tattica e strategia, in questi giorni approfondiremo.Sono imprevedibili, ma siamo preparati. Anche sotto l'aspetto mentale:. In realtàdella squadra di Spalletti, anzi penso sia". Insomma, la sfida è lanciata, appuntamento a Berlino.

