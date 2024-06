AFP via Getty Images

Svizzera-Italia, eterni rivali: il record storico, da quanto non ci battono e quel risultato ricorrente

Redazione CM

un' ora fa



Le analisi e gli algoritmi centrati sul calcio hanno ribattezzato Svizzera-Italia come l'ottavo di finale più equilibrato, numeri alla mano, di questo Euro 2024. Ci sono però altri numeri che parlano di un confronto a senso unico nella storia: gli azzurri infatti dominano le sfide con gli elvetici.



NUMERI E CIFRE - Cinque delle ultime sei partite tra Italia e Svizzera sono terminate in parità, con una vittoria della Nazionale a Euro 2020 tre anni fa. Non ci sarebbe insomma da stupirsi de la sfida proseguisse ai supplementari e ai rigori.



PRECEDENTI - Se si guarda oltre ai due pareggi con due rigori sbagliati da Jorginho, la formazione di Yakin è la nazionale più affrontata dall’Italia nella sua storia: gli azzurri hanno vinto 29 dei 61 match complessivi, 24 i pareggi e 8 le vittorie svizzere, l’ultima risale al 1993, 31 anni fa.