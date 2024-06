Svizzera-Italia: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Svizzera-Italia

Data: sabato 29 giugno 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Rai 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213)

Streaming: RaiPlay, Sky Go, NOW TV

Dentro o fuori, la fase a eliminazione diretta è pronta a partire., che ha chiuso al secondo posto il gruppo B grazie alla rete in extremis di Mattia Zaccagni contro la Croazia,, che ha invece concluso alle spalle della Germania il Girone A,. Gli elvetici hanno sfiorato la vittoria contro i tedeschi durante la terza giornata, chiudendo la prima fase con una vittoria (sull'Ungheria) e due pareggi.Sarà la Rai a trasmettere in diretta, in chiaro e gratis la sfida tra l'Italia e la Svizzera: la gara sarà visibile su Rai 1 per la serata di sabato 29 giugno 2024, con calcio d'inizio alle ore 18. Inoltre, la sfida sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K. In streaming, invece, Svizzera-Italia sarà visibile tramite l'app gratuita RaiPlay, scaricabile su una smart tv, ma anche su qualsiasi dispositivo mobile (pc, smartphone, tablet), con l'alternativa del sito ufficiale, e su Sky Go, con l’opzione Now TV.

Spalletti, dopo il pareggio in extremis contro la Croazia, che ha garantito il pass per gli ottavi, deve sciogliere alcuni nodi riguardanti la formazione da far scendere in campo in questo primo turno a eliminazione diretta. Retegui prenderà ancora il posto di Scamacca al centro dell’attacco. Il centrocampo dovrebbe, invece, essere guidato da Jorginho - favorito su Fagioli - con Cristante e Barella più avanzati. Sulle fasce confermato Chiesa, con la novità Zaccagni – decisivo contro i balcanici di Dalic - sulla destra. Cambi anche in difesa con Mancini che sostituirà lo squalificato Calafiori. In casa Croazia, invece, occhi puntati su Modric, Kramaric e Petkovic.

Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Rieder; Aebischer, Embolo, Ndoye. CT: YakinDonnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, Dimarco; Jorginho; Chiesa, Barella, Cristante, Zaccagni; Retegui. CT: Spalletti