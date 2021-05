La qualificazione alla prossima Champions League è stata ottenuta e per ilè tempo di progetti e valutazioni in vista di un futuro che dovrà essere importante. Tanti sono ancora i dubbi su alcuni dei giocatori protagonisti di questa stagione e in particolareGigio Donnarumma rimane in scadenza di contratto e i discorsi oggi restano incredibilmente bloccati al punto che, proprio per questo,Secondo quanto appreso dai discorsi con Donnarumma oggi sono lontani dalla svolta positiva. Le possibilità di un rinnovo sono incredibilmente ridotte e per questo, come appreso da fonti francesi, il Milan ha accelerato decisamente per Mike Maignan.Milan punta fortemente sul portiere francese e solo nell'eventualità che Donnarumma faccia un passo indietro si valuterà se tenerlo come secondo oppure sviluppare nuovi progetti.