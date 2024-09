AFP via Getty Images

Szoboszlai: "Ho indossato la maglia rossonera perché tifo Milan, a casa ho una foto con Maldini"

7 minuti fa



Al termine del match di Champions League tra Milan e Liverpool, terminato 3-1 per i Reds allo stadio Meazza di Milano, c'è stato spazio anche per un gesto d'amore da parte di uno dei protagonisti della partita tra le fila inglesi, nei confronti del club rossonero.



LA FOTO CON MALDINI - Il centrocampista ungherese Dominik Szobozszlai, autore del gol del 3-1, ha indossato a fine gara la maglia del Milan e, ai microfoni di Dazn, ha spiegato il motivo del suo gesto: "Perché io e Nunez abbiamo messo la maglia rossonera? Non so Darwin ma per me è perché sono milanista, tutti i miei amici lo sanno. Nella mia casa a Budapest c'è una foto mia e di mia nonna, che mi ha portato a conoscere Paolo Maldini".