Inter-Milan, da Zhang e Li ad Oaktree e RedBird: percorsi diversi, obiettivi comuni

SINTONIA SULLO STADIO

Dal 22 maggio, data del passaggio di consegne in casa nerazzurra da Suning ad Oaktree, il vento sulla questione stadio è cambiato e Inter e Milan si sono sempre presentate a braccetto ai colloqui con il Comune di Milano. L'idea che è emersa è quella della condivisione del nuovo impianto, in maniera tale da dimezzare le spese in un momento in cui i conti in regola assumono un'importanza fondamentale anche agli occhi dei principali organi calcistici a livello europeo e mondiale. Non è tutto rose e fiori: il Milan tiene ancora in grande considerazione San Donato, soluzione che non trova il favore dell'Inter. Ma in ogni caso le due squadre hanno messo da parte il progetto di tirar su due impianti separati.