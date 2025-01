Tacchinardi boccia Motta: "La Juventus perde perché non ha l'ossessione di vincere". Sabatini: "Cambi incomprensibili"

AFP via Getty Images

Lainizia il 2025 con una sconfitta e sul banco degli imputati finisce: nel mirino dei tifosi e della critica ci sono i suoi cambi.Il Milan batte i bianconeri in rimonta nella seconda semifinale della Supercoppa Italiana, il 2-1 permette ai rossoneri di regalarsi il derby in finale con l'Inter e festeggiare con una vittoria la prima di Sergio Conceiçao sulla panchina del Diavolo.Nel frattempo in casa Juve si fanno i primi processi e il tecnico Motta è il primo nome: a pesare è la sua scelta di togliere Mbangula e Vlahovic sul risultato di 1-0, risultato ribaltato pochi minuti dopo dal Milan con la Vecchia Signora che non è più stata in grado di riacciuffare la gara.

- Nel post-partita su Canale 5, l'ex centrocampista bianconero oggi opinionistaha criticato duramente il Motta: "La Juve ha perso perché Thiago Motta non ha l'ossessione di vincere le partite. Anche stavolta si è vista una Juve in controllo per 60 minuti, prima che una disattenzione permettesse agli avversari di recuperare. La Juve gioca, controlla, domina, ma poi butta spesso via il vantaggio".- Rincara la dose il giornalista, che in studio continua dopo la critica di Tacchinardi: "Motta ha tolto Mbangula che era il migliore in campo e Vlahovic, si è auto-impedito di poterla recuperare. Non si gioca senza centravanti. I cambi di Motta sono difficili da capire e da spiegare. Cosa ha aiutato questo Milan a vincere? Si vince con un po' di fortuna o di sfortuna ed errori degli avversari. Il rigore c'è per un errore di Locatelli, il secondo gol c'è un errore involontario di Gatti e uno di Di Gregorio. In mezzo c'è un cambio che dà un senso di incertezza alla squadra. Quando escono Mbangula e Vlahovic per la squadra è difficile avere un senso positivo: diventa una squadra che ha la faccia di Vlahovic quando esce".