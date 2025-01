Getty Images

Penultimo atto della: va in scena, chi raggiungerà l'Inter in finale?All'Al-Awwal Park Stadium di Riad, casa dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, i bianconeri di Thiago Motta e i rossoneri di Sergio Conceiçao - al debutto sulla panchina del Diavolo, subentrato all'esonerato Paulo Fonseca - si affrontano nella seconda semifinale delle Final Four. La vincente di questa sfida raggiungerà i nerazzurri di Simone Inzaghi, che ieri hanno battuto 2-0 l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. La finale è in programma lunedì 6 gennaio 2025, sempre alle ore 20 e sempre all'Al-Awwal Park Stadium.

: Di Gregorio; Savona, Kalulu, Gatti, McKennie; Thuram, Locatelli; Mbangula, Koopmeiners, F. Conceiçao; Vlahovic.. Motta.: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Jimenez.. S. Conceiçao.