Tafferugli sugli spalti durante Boca Juniors-Gimnasia La Plata: ci pensa Riquelme ad evitare il disastro

Getty Images

, capace di atti eroici non solo in campo, ma anche sugli spalti. E' quanto si può affermare dopo la nottata odierna, che ha visto ilprevalere ai rigori dopo l'1-1 dei tempi regolamentari maturato contro il Gimnasia La Plata in Coppa d'Argentina. All'intervallo, però, le cose avrebbero potuto prendere una piega che con lo sport non ha nulla a che vedere.Le due tifoserie, infatti, hanno preso a lanciare oggetti verso i settori avversari e ne è nato velocemente un parapiglia, che ha costretto le forze dell'ordine a intervenire.che in campo ha dispensato magie con le maglie, tra le altre proprio degli Xeneizes e del Villarreal,

JUAN ROMAN RIQUELME. pic.twitter.com/pDTUuEkZw7 — Universo Boca Juniors (@UniversoBoca12) October 24, 2024

Tutto questo, però, non senza qualche rischio:Un gesto inusuale da parte però di un presidente che ha dato e sta dando tutto per risollevare le sorti della sua squadra del cuore, nonostante l'inesperienza nel mondo dirigenziale e qualche errore commesso fin qui nella gestione delle risorse.