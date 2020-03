Una decisione, in tempi brevi, con l'obiettivo di ridurre le perdite dovute all'emergenza coronavirus. Marotta e Zhang non hanno ancora il sì dei calciatori della rosa, con i quali hanno già iniziato a parlare, ma l'idea è quella di arrivare un accordo per ​lla prima squadra di Serie A a trovare un'intesa con giocatori e staff tecnico.Novità concrete sono attese nelle prossime ore, presumibilmente dopo l'incontro tra la Lega di Serie A e l'Aic, l'associazione calciatori, in programma domani. L'Inter chiederà ai suoi calciatori di contribuire alla causa:, un terzo del monte ingaggi di Conte, dello staff tecnico e della rosa, che a bilancio pesa circa 135 milioni.