Tapiro d'oro a Morata per il caso Corbetta: "Nel prossimo posto in cui andrò a vivere il sindaco deve tifare Milan"

Striscia la notizia

MILAN, MORATA CONTRO IL SINDACO INTERISTA DI CORBETTA: "PRIVACY VIOLATA"

Sorrisi, battute e schermaglie da derby,chiude il caso: "Ma nel prossimo posto in cui andrò a vivere, il sindaco dovrà essere milanista".Aveva tenuto banco nelle scorse ore lo scontro tra l'attaccante spagnolo del Milan e(comune da meno di 20mila abitanti nell'hinterland milanese, vicino a Magenta) che aveva annunciato il trasferimento del giocatore nel proprio comune.Le parti si erano attaccate con un acceso scambio sui social, poi Ballarini aveva provato a distendere i toni: "Facciamo pace davanti a una sangria".

IL SINDACO DI CORBETTA A MORATA: "HA ESAGERATO, FACCIAMO PACE"

- Ora per Morata arriva un "premio" per la vicenda. Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna unall'attaccante spagnolo, che scherza facendo riferimento alla fede calcistica del sindaco, noto tifoso dell'Inter: "Magari il sindaco dovrebbe migliorare il suo Tik Tok e fare qualche balletto."."L’importante è proteggere i bambini. Ora lasciate tranquillo il sindaco, è stato solo uno scherzo.", continua Morata. E a domanda se cambierà casa, risponde: "Non lo so, probabilmente".