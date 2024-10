Il sindaco di Corbetta a Morata: "Facciamo pace davanti a una sangria. Ha esagerato, uscì anche Onana"

AFP via Getty Images

Dopo lo scambio social in giornata tra l'attaccante del Milan Alvaro Morata e il sindaco di Corbetta Marco Ballarini, reo secondo lo spagnolo di aver violato la sua privacy divulgando la notizia del suo trasferimento in città ( QUI la notizia completa ) è arrivata ai microfoni di Radio Rossonera una replica in toni distesi da parte del primo cittadino:“Morata non l’ho ancora sentito, ma lui resta il benvenuto a Corbetta. Cercherei di garantirgli la privacy necessaria. Sinceramente non mi è parso di aver fatto nulla di male. Se Morata mi avesse chiamato, se mi avesse avvisato dicendomi “preferisco di essere meno visibile”, avrei tolto il post. Dalla sua storia di Instagram si è montato un caso esagerato. Due anni fa Onana prese casa a Corbetta e uscì sui giornali. Non capisco perché adesso Morata ha fatto tutto questo casino. Non mi sembra neanche una grande notizia da proporre. La pace la farei sicuramente, magari con un bicchiere di sangria. Mi è dispiaciuto della sua reazione esagerata. Le persone che hanno saputo da Morata che aveva trovato a casa a Corbetta sono rimaste stupite dalla sua reazione. Abbiamo 20 mila abitanti, non ci sono molte case".