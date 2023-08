Ilsi appresta a vivere vecchie emozioni, nel finale della sessione estiva più movimentata degli ultimi anni per i colori rossoneri:portati a termine e il decimo,che può infuocare le ultime ore di trattative, come ai tempi di Adriano Galliani, il quale sapientemente sapeva portare a termine le mosse più importanti sul filo di lana.sono in contatto per cercare di chiudere l'arrivo dellsotto la Madonnina: la posizione del presidente dei Dragoes Pinto Da Costa, che chiedevasi è ammorbidita e, è un segnale importante, anche se- A Oporto invececome si evince dai lapidari commenti dopo la vittoria in extremis arrivata a Vila do Conde contro il Rio Ave, concretizzatasi proprio, come non gli era mai successo in carriera nei lusitani. Il leit motiv è uno:Finisce un'era ma è giusto farlo partire, anche perché toglie il posto a chi è più concentrato". Un pensiero comune, anche per ottimizzare dal punto di vista economico una cessione che porterebbe comunquerispetto agli zero di febbraio.- Non solo,ovvero coloro che arriverebbero con l'introito da lui recato.perché il reparto offensivo è già considerato completo:prelevato dal Gil Vicente. I due profili individuati sono. Due giovani per ripartire, la consueta strategia dei Dragoes. Che stavolta farebbe felice anche il Milan.@AleDigio89