E' continuato anche nella stagione 2023-2024 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi della 2ª giornata di Serie A.



Frosinone-Atalanta 2-1

Sacchi (Dionisi) 6,5

Direzione molto buona, bene sui provvedimenti disciplinari.



Monza-Empoli 2-0

Aureliano (Abbattista) 6,5

Bene e con assoluta tranquillità, gara che rende ancora più semplice.



Verona-Roma 2-1

Doveri (Nasca) 5

Diverse sbavature per il suo livello, sbaglia sul rigore concesso per mani di Hongla, corretto dal VAR e salvato dal fuorigioco di Dybala.



Milan-Torino 4-1

Mariani (Valeri) 4,5

Sbaglia sul primo rigore, ok il secondo ma l’avvio dell’azione è dubbia per un contatto Vlasic-Krunic. Si perde anche un paio di gialli necessari su Thiaw e Radonijc.



Fiorentina-Lecce 2-2

Ferrieri Caputi (Di Paolo) 6

Prima stagionale per Maria Sole: nel complesso bene, un errore sulla concessione del rigore per il fallo di mano di Gendray ma salvata prima dal fuorigioco di inizio azione.

Di Bello (Fourneau) 4,5"Sbaglia sul gol della Juve e sul rigore non concesso al Bologna per fallo di Iling, ci sarebbe stato anche il rosso per aver interrotto una chiara occasione da gol".Marinelli (Var: Mazzoleni) 6,5Altro vincolo territoriale saltato, buona gara.Giua (Var: Chiffi) 7Ottima gara, preciso e mobile. Da segnalare il vergognoso insulto di Lopez giustamente espulso.Massa (Var: Di Martino) 6,5Gara spigolosa, ma lui la rende facile.Fabbri (Var: Marini) 6,5Buona partita, non complessa. Ok i gialli, in generale nessun problema.