Bild - Inter, Oaktree non "incatena" Calhanoglu: per il Bayern costa meno di Palhinha

Ilspinge per arrivare ad. Praticamente sfumato Palhinha del Fulham, con la trattativa con i ‘Cottagers’ che si è arenata, il club bavarese ha virato con decisione sul centrocampista turco classe 1994 dell’Inter. Secondo quanto riferisce la Bild,avrebbe già dato il via libera alla cessione di Calhanoglu.La trattativa tra ile ilperprocede a rilento. Il club inglese ha già rifiutato due offerte dei bavaresi. Nel caso in cui dovesse arrivare anche il terzo no, l’affare potrebbe definitivamente saltare. Al momento l’offerta del Bayern Monaco non supera i 50 milioni di euro, mentre il Fulham chiede 70 milioni.

Secondo la Bild, la nuova proprietà dell’Inter, Oaktree, avrebbe dato il benestare all’addio di Hakan Calhanoglu in caso di offerta ritenuta adeguata. Dal canto suo, il turco ha già aperto al trasferimento.Non resta che attendere la risposta del Fulham alla terza offerta per Palhinha da parte del Bayern Monaco. Nel caso in cui dovesse essere rifiutata, arriverebbe immediatamente la virata decisiva con i bavaresi all’assalto del centrocampista turco ex Bayer Leverkusen e Milan.