Team Altamura-Rimini: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Unin risalita nel Girone B, per i quarti della Coppa Italia di Serie C, si reca nella rinnovata tana delnel tentativo di centrare l'approdo alle semifinali.Avversaria la squadra pugliese, reduce dal ko interno con l'Avellino in campionato che ha spezzato il mini-filotto positivo inaugurato nelle ultime settimane ma comunque in netto progresso dopo una partenza nel Girone C a dir poco in salita.Team Altamura-Rimini si disputa in partita unica e senza andata e ritorno: se il risultato tra le due squadre al 90' dovesse essere di parità, si andrà ai supplementari e nel caso ai rigori.

Team Altamura-Rimini andrà in onda in tv su Rai Sport (in chiaro) e su Sky Sport (canale numero 254).Team Altamura-Rimini sarà visibile anche in diretta streaming utilizzando NOW, RaiPlay e Sky Go.