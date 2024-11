Tebas contro Florentino Perez: "Il ladro crede che tutti stiano come lui"

AFP via Getty Images

Il presidente della Liga Javiernon le manda a dire. Obiettivo delle sue dure parole il numero uno del Real Madrid, Florentino, che nei giorni scorsi, a margine dell'Assemblea dei soci dei blancos, ha accusato LaLiga di effettuare pagamenti non trasparenti a mezzi di comunicazione e club: "ha scritto su X - È ironico ascoltare certe cose da qualcuno che ha usato il suo potere per influenzare il licenziamento di direttori di giornali. Chiedetelo a David Jiménez, che ne parla nel suo libro “El Director” e lo ha spiegato recentemente in un’intervista con Jordi Wild su “The Wild Project”. Possono dirlo anche Óscar Campillo, Elías Israel o Alfredo Relaño, che ha cercato più volte di mandare via senza riuscirci. E le registrazioni di “El Confidencial”.

Il presidente della Liga ha anche contestato l’affermazione di Pérez secondo cui l’accordo con CVC e le modifiche proposte alla “Ley del Deporte” rappresenterebbero una «espropriazione» del club per «rubargli» il patrimonio. "I fatti sono chiari e documentati. Inoltre, i dirigenti del Real Madrid hanno avuto accesso al rapporto di una delle “Big Four” (una delle maggiori società di consulenza, ndr)Se avete deciso di non partecipare a queste condizioni, questo è un problema esclusivamente vostro", ha affermato Tebas.