Rodri: "Nessuna telefonata dal Real Madrid dopo il Pallone d'oro, ma se ti chiama sul mercato devi ascoltare…"

Rodri guarda avanti. Il 28enne centrocampista spagnolo del Manchester City, attualmente ai box per infortunio dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio, ha dichiarato alla trasmissione El Larguero sulla radio Cadena SER: "Il mio piano è tornare a giocare a fine stagione verso giugno o luglio, penso di potercela fare per la Nations League e il Mondiale per club"."Il rinnovo del contratto di Guardiola col Manchester City è una notizia fantastica per tutti noi, sono molto felice di continuare con Pep. Restare in Inghilterra per tutto il resto della mia carriera può essere una possibilità. Mi trovo molto bene lì, amo il calcio inglese e il Manchester City è un club fantastico".

"Ma la Spagna è il mio Paese e continuo a seguire tutto, la Liga e le squadre di club. Se ti chiama il Real Madrid devi sempre ascoltare con attenzione, è il miglior club nella storia del calcio e il più vincente. Sarebbe un orgoglio per me, è ovvio"."Vinicius mi ha chiamato dopo il Pallone d'oro? No, non ci siamo parlati. Non mi è arrivato alcun messaggio dal Real Madrid, non sono venuti alla cerimonia di premiazione e quindi non avrebbe avuto senso scrivermi dopo"."Toni Kroos? Tanto di cappello, ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato quando era ancora al top. Bisogna rispettare la sua decisione".