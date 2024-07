Ten Hag complica i piani anche alla Juventus: riavvicinamento con Sancho, cosa succede sul mercato

LA ROTTURA - Da tempo tra ten Hag e Sancho non regna un clima idilliaco. Il giocatore, rientrato al Manchester United dopo il prestito al Borussia Dortmund, aveva lasciato i Red Devils anche in ragione delle divergenze con l'allenatore, mai completamente in sintonia con lui tanto da essere arrivato lo scorso anno a metterlo fuori rosa. Mancanza di impegno in allenamento, atteggiamenti sbagliati e mugugni vari: sono questi i motivi portati avanti da ten Hag nella scorsa stagione, a cui Sancho aveva risposto con una dura replica in cui smentiva questa visione della realtà, parlando di sé come "capro espiatorio" per le tensioni dello spogliatoio.